В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ СТОИМОСТИ ЗАКУПОЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ, АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У АДМИНИСТРАТОРА.

Чернышевская СПб, Фурштатская, 33
8 (812) 679-60-60
8 (921) 900-67-46
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Цены на услуги

Лазерная эпиляция
Лазерная эпиляция тела на аппаратах TRIPLE (женская)
НазваниеЦЕНОПАД
акция		Стоимость
у гл. врача*
Верхняя губа590 770
Под нижней губой330 330
Подбородок590 770
Подподбородочная область («второй» подбородок)590 770
Щеки650 900
Виски650 700
Скулы470 600
Межбровье450 500
Брови ( по имеющейся форме )800 1000
Уши (ушные раковины)550 600
Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок)1800 2300
Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок,лоб)2300 2800
Лоб (линия лба)990 1100
Крылья носа450 500
Передняя поверхность шеи1300 1400
Задняя поверхность шеи1300 1400
Подмышечная область800 990
Фаланги пальцев (за обе кисти или обе стопы)700 880
Руки до локтя2800 3300
Руки полностью4300 5000
Плечи2800 3000
Грудь (вокруг ареолов сосков)590 700
Грудь (декольте)1900 2200
Живот (белая линия)890 1100
Живот полностью2800 3000
Поясница2990 3300
Спина4900 5500
Голени (за обе)3570 3990
Бедра полностью (оба)5500 5990
Ноги полностью8200 9400
Ноги полностью + бикини по линии белья + подмышки8990 9800
Ноги полностью + глубокое бикини + подмышки9400 10500
Ноги полностью + тотальное бикини + подмышки9990 10990
Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про")550 550
Подготовка к эпиляции (использование триммера)200 200
Коррекция в течение 2-3 недель30% от стоимости 30% от стоимости
Лазерная эпиляция тела на аппарате DUETTO (женская)
НазваниеЦЕНОПАД
акция		Стоимость
у гл. врача*
Верхняя губа690 990
Под нижней губой350 400
Подбородок690 990
Подподбородочная область («второй» подбородок)690 990
Щеки750 900
Виски710 790
Скулы710 790
Межбровье585 650
Брови ( по имеющейся форме )900 990
Уши (ушные раковины)690 770
Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок)2270 2530
Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок,лоб)2790 3500
Лоб (линия лба)1280 1430
Крылья носа500 600
Передняя поверхность шеи1590 1750
Задняя поверхность шеи1590 1750
Подмышечная область890 1100
Фаланги пальцев (за обе кисти или обе стопы)870 970
Руки до локтя3260 3630
Руки полностью4900 5500
Плечи2990 3300
Грудь (вокруг ареолов сосков)765 850
Грудь (декольте)2100 2390
Живот (белая линия)1100 1210
Живот полностью3150 3400
Поясница3240 3600
Спина5400 5900
Голени (за обе)3800 4300
Бедра полностью (оба)5600 6250
Ноги полностью8385 9650
Ноги полностью + бикини по линии белья + подмышки9300 10200
Ноги полностью + глубокое бикини + подмышки10400 11400
Ноги полностью + тотальное бикини + подмышки11100 12210
Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про")550 550
Подготовка к эпиляции (использование триммера)200 200
Коррекция в течение 2-3 недель30% от стоимости 30% от стоимости
Интимная лазерная эпиляция (женская)
НазваниеTriple,
александритовый лазер
цена по акции		Стоимость
у гл. врача* 		Duetto,
александрит + неодим
цена по акции		Стоимость
у гл. врача*
“Бикини по линии белья”1700 2100 1960 2300
“Глубокое бикини”2200 2600 2400 2800
“Тотальное бикини”3300 3400 3500 3900
Половые губы1990 2200 2200 2500
Межъягодичная область1400 1650 1625 1800
Ягодицы3300 3500 3780 4200
"Бикини" по линии белья + подмышки2200 2600 2500 2900
"Глубокое бикини" + подмышки2490 2900 2900 3300
"Тотальное бикини" + подмышки3500 3700 4000 4500
Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про")550 550
Подготовка к эпиляции (использование триммера)200 200
Коррекция в течение 2-3 недель30% от стоимости 30% от стоимости
Лазерная эпиляция тела на аппаратах TRIPLE и DUETTO (мужская)
НазваниеTriple,
александритовый лазер		Duetto,
александрит + неодим
Верхняя губа1000 1100
Под нижней губой400 500
Подбородок1200 1300
Подподбородочная область («второй» подбородок)1200 1300
Щеки1300 1400
Межбровье700 800
Скулы1000 1200
Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок)3500 4500
Лоб (линия лба)1500 1600
Крылья носа1000 1100
Уши700 800
Передняя поверхность шеи1700 1800
Задняя поверхность шеи1700 1800
Подмышечная область1300 1400
Фаланги пальцев (за обе кисти или обе стопы)750 800
Руки до локтя4000 4200
Руки полностью6000 6300
Грудь (вокруг ареолов сосков)1000 1100
Грудь (декольте)4000 4200
Грудь полностью6000 6300
Живот (белая линия)1500 1600
Живот полностью4000 4200
Плечи3000 3150
Зона лопаток3500 3700
Поясница3000 3150
Спина7000 7500
Бикини по линии белья2500 2800
Глубокое бикини3500 3800
Тотальное бикини5000 5500
Ягодицы3500 3700
Межъягодичная область2000 2100
Голени (обе)6000 6300
Бедра полностью (оба)8900 9500
Ноги полностью14900 15800
Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про")550 550
Подготовка к эпиляции (использование триммера)200 200
Коррекция в течение 2-3 недель30% от стоимости 30% от стоимости
Лазерное удаление новообразований кожи
Лазерное удаление родинок
НазваниеОбъемЦена
Удаление родинок на теледо 0,5 см1000
Удаление родинок на лице, волосистой части головы, в интимной зонедо 0,5 см1600
Удаление пигментных пятен лазером
НазваниеОбъемЦена
Лазерное удаление пигментных пятенза 1 см, на теле700
Лазерное удаление пигментных пятенна лице, за 1 см1000
Nd:YAG,1064нм DUETTO, Quanta System, (Италия)
Asclepion Multiulse CO2 (Германия)
IiL Quantum (США/Израиль)
Лазерное удаление папилломы
НазваниеОбъемЦена
Удаление папиллом кожи на теле, за прием и удаление, за 5 шт.до 0,3 см, за 5 шт.1500
Удаление папиллом кожи на теле, от 6 и далеедо 0,3 см, за 1 шт150
Удаление папиллом кожи на лице, на голове, в интимной зоне, от 1 до 3 штза 1 шт1400
Удаление папиллом кожи на лице, на голове, в интимной зоне от 4 и далееза 1 шт800
Лазерное удаление бородавки
НазваниеОбъемЦена
Удаление бородавок на теледо 0,5 см1000
Удаление бородавок на лице, волосистой части головы, в интимной зонедо 0,5 см1600
Удаление подошвенных бородавокдо 1см, за 1 шт2300
Лазерное удаление себорейного кератоза
НазваниеОбъемЦена
Удаление кератом на теледо 0,5 см1000
Удаление кератом на лице, волосистой части головы, в интимной зонедо 0,5 см1600
Удаление кератом на теле, за прием и удаление, за 5 штдо 0,3 см, за 5 шт.1500
Удаление кератом на теле, за прием и удаление, от 6 и далеедо 0,3 см, за 1 шт150
Лазерное удаление кондиломы
НазваниеОбъемЦена
Удаление кондилом на теледо 0,5 см1000
Удаление кондилом на лице, волосистой части головы, в интимной зонедо 0,5 см1600
Лазерное удаление фибромы
НазваниеОбъемЦена
Удаление фибромы на теледо 0,5 см1000
Удаление фибромы на лице, волосистой части головы, в интимной зонедо 0,5 см1600
Лазерное удаление гемангиомы
НазваниеОбъемЦена
Удаление гемангиом на теледо 0,5 см1000
Удаление гемангиом на лице, волосистой части головы, в интимной зонедо 0,5 см1600
Лазерное удаление кожного рога
НазваниеОбъемЦена
Удаление кожного рога на теледо 0,5 см1000
Удаление кожного рога на лице, волосистой части головы, в интимной зонедо 0,5 см1600
Лазерное удаление милиум
НазваниеОбъемЦена
Удаление милиумы, на телеза 1 шт300
Удаление милиумы, на лице, в интимных зонах, от 1 до 4 штза 1 шт900
Удаление милиумы, на лице, в интимных зонах, с 5 и далееза 1 шт500
Лазерное удаление контагиозного моллюска
НазваниеОбъемЦена
Удаление контагиозного моллюска, на телеза 1 шт300
Удаление контагиозного моллюска, на лице, в интимных зонах, от 1 до 4 штза 1 шт900
Удаление контагиозного моллюска, на лице, в интимных зонах, с 5 и далееза 1 шт500
Лазерное удаление ксантомы
НазваниеОбъемЦена
Удаление ксантелазм (веки)до 1 см3200
Консультации и дополнительные услуги
НазваниеЦена
Гистологическое исследование новообразования1500
Анестезия (ультракаин ДС форте, лидокаин), инфильтрационная с иглой 30G\32G300
Анестезия аппликационная «Эмла», "Акриол Про", крем до 5 мг550
Коррекция рубцов инъекционная1400
Первичный прием врача дерматолога: консультация, проведение дерматоскопии500
Первичный прием врача дерматолога: консультация, назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно жировой клетчатки, придатков кожи1500
Повторный прием врача дерматолога500
Повторный прием после удаления, накожное применение лекарственных препаратов350
Осмотр и консультация после удаления новообразованийБесплатно

Углекислотный (СО2) хирургический лазер Ланцет-2

*при удалении новообразования в день обращения первичный прием врача БЕСПЛАТНО!

Дерматоскопия проводится с помощью дерматоскопа высочайшего качества Heine (Германия). Высококачественная оптика с нейтральным светом воспроизводит абсолютно четкое изображение от края до края и без цветовой каймы, обеспечивая точную передачу цвета и полное воспроизведение цветного спектра невуса. 10–16-ти кратное увеличение позволяет рассмотреть даже мельчайшие структурные элементы, что является необходимым условием для качественного диагноза.

 

Медицинская косметология
Лазерная фракционная шлифовка
НазваниеЦена
Лицо полностью15900
Лицо не включая область век9800
Глаза веки, зона «гусиных лапок»7300
Лоб6500
Щеки7900
Шея7900
Декольте7900
Кисти рук7200
Периоральная зона кисетные морщины5900
Лицо+шея23800
Лицо+шея+декольте31700
Локально, 1 см2 лицо1000
Локально, 1 см2 туловище600
Нанесение анестезии (крем "Эмла", "Акриол Про")550
Лазерное лечение акне
НазваниеОбъемЦена
Лечение акне лазером1 элемент на лице500
Лечение акне лазером1 элемент на теле200
Лечение акне лазеромлицо полностью3000
Лечение акне лазеромдекольте3500
Лечение акне лазеромспина5000
Глубокое лазерное омоложение кожи
НазваниеЦена
Лицо полностью5500
Шея2500
Декольте4000
Руки (кисти)2800
Лицо полностью + Шея + Декольте + Кисти рук10360

Nd:YAG,1064нм DUETTO, Quanta System, (Италия)

*АКЦИЯ на глубокое омоложение кожи:

При покупке абонемента на все зоны — скидка 30%!

Лицо полностью + Шея + Декольте + Кисти рук = 10360 рублей! 

Ваша экономия составляет 4440 рублей!

Фотоомоложение кожи
НазваниеОбъемЦена
KTP лазер (Nd:YAG), 532нмЛицо4000
KTP лазер (Nd:YAG), 532нмШея2500
KTP лазер (Nd:YAG), 532нмДекольте3300
KTP лазер (Nd:YAG), 532нмРуки (кисти)2500
IPL Quantum (США/Израиль)Лицо6900
IPL Quantum (США/Израиль)Шея5000
IPL Quantum (США/Израиль)Декольте5600
IPL Quantum (США/Израиль)Руки (кисти)3500
IPL Quantum (США/Израиль)Лицо+шея10500
IPL Quantum (США/Израиль)Лицо+шея+декольте14000
Лазерное удаление сосудов
НазваниеОбъемЦена
IPL Quantum (США/Израиль)на лице, за 1 см1500
IPL Quantum (США/Израиль)на теле, за 1 см1000
IPL Quantum (США/Израиль)Лицо полностью6900
IPL Quantum (США/Израиль)Крылья носа3500
IPL Quantum (США/Израиль)Щеки5000
KTP лазер (Nd:YAG); DUETTO, Quanta System, (Италия)на лице, за 1 см1000
KTP лазер (Nd:YAG); DUETTO, Quanta System, (Италия)на теле, за 1 см500
Нити APTOS
НазваниеЦена
Aptos Excellence Elegance19000
Aptos Excellence Visage38500
Aptos Excellence Soft31500

Уважаемые пациенты!

В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.

*Данная процедура проводится в мед.центре на Фурштатской, 33. Акция "Счастливые часы" (скидка 20% на косметологию) на данную процедуру не действует.

Лечение целлюлита
НазваниеОбъемЦена
Мезотерапия (магистральный коктейль)3000
Мезотерапия (липолитический коктейль)1 зона3600
Мезотерапия (липолитический коктейль)2 зоны5400
Мезотерапия (липолитический коктейль)3 зоны7200
Озонотерапия (одна зона)1500
Озонотерапия (две зоны)2200
Абонемент (одна зона), 10 процедур10500
Абонемент (две зоны), 10 процедур15400
«AQUALYX» (Испания), 8 мл1-ый флакон5500
«AQUALYX» (Испания), 8 мл2-ой флакон4500
«AQUALYX» (Испания), 8 мл3-ий флакон4000
Игла для процедуры малая500
Игла для процедуры большая800

В нашем центре используются только сертифицированные препараты, разрешённые к применению Министерством Здравоохранения и Всемирной Организацией Здравоохранения.

Химические пилинги
НазваниеЦена
Alpha Complex HOLY LAND (Израиль)2500
ABR Deep Clean Peel HOLY LAND (Израиль)2700
ABR Professional Peeling HOLY LAND (Израиль)3500
ABR Professional Lifting HOLY LAND (Израиль)4500
ABR Premium Peeling HOLY LAND (Израиль)5700
Гликолевый пилинг 35% Neo Strata (США)2500
GLICOPEEL S (гель) Гликолевая кислота 15% MEDIDERMA (Испания)3000
GLICOPEEL K (гель) Гликолевая кислота 33% MEDIDERMA (Испания)3000
GLICOPEEL KH (гель) Гликолевая кислота 44% MEDIDERMA (Испания)3000
MANDELAC (водно-спиртовой раствор) Миндальная кислота MEDIDERMA (Испания)3000
MANDELAC (гель) Миндальная кислота MEDIDERMA (Испания)3000
PYRUVICPEEL (водно-спиртовой раствор) Пировиноградная кислота MEDIDERMA (Испания)3000
SALIPEEL (водно-спиртовой раствор) Салициловый пилинг MEDIDERMA (Испания)3000
AZELAC (20% азелановая кислота) MEDIDERMA (Испания)3000
SESGLICOPEEL KH (34% гликолевая кислота,5% коевая кислота) MEDIDERMA (Испания)3000
JESSNERPEEL 14% ( салициловая кислота 14%, молочная кислота 14%, резоцин 14%) ALLURATEC (США)3000
GLYKOPEEL 20% FILORGA (Франция)2500
GLYKOPEEL 50% FILORGA (Франция)2600
GLYKOPEEL 70% FILORGA (Франция)2800
Программа реабилитации LACTOLAN после химических пилингов, лазерных шлифовок HOLY LAND (Израиль)1700
Желтый пилинг зона лица MEDIDERMA (Испания)5500
Желтый пилинг зона лица TimeLess (США)6500
Желтый пилинг лицо с шеей TimeLess (США)7500
Желтый пилинг лицо, шея и декольте TimeLess (США)8500
PRX-T33 лицо WIQO med (Италия)5500
PRX-T33 шея WIQO med (Италия)5000
PRX-T33 лицо+шея WIQO med (Италия)6500
PRX-T33 лицо+шея+декольте WIQO med (Италия)8000
PQAge Evolution (Италия)4500
BioRePeelCl3 CMED AESTHETICS S.R.L. (Италия) лицо4500
BioRePeelCl3 CMED AESTHETICS S.R.L. (Италия) лицо+шея6000
BioRePeelCl3 CMED AESTHETICS S.R.L. (Италия) лицо+шея+декольте8000
Комплексная чистка лица
НазваниеЦена
Комплексная чистка лица (Профессиональная косметика Holy Land (Израиль))3950
УЗ чистка декольте (Профессиональная косметика Holy Land (Израиль))4000
УЗ чистка спины (Профессиональная косметика Holy Land (Израиль))4500

Процедура пользуется огромной популярностью как среди пациентов, так и среди работников нашего медицинского Центра!

Мезотерапия
НазваниеОбъемЦена
Мезотерапия лица NCTF 135 (Filorga, Франция)флакон 3 мл5200
Мезотерапия лица NCTF 135 HA (Filorga, Франция)флакон 3 мл7800
Мезотерапия лица NCTF 135 HA+ (Filorga, Франция)флакон 3 мл8500
Лечение целлюлита. Мезотерапия (магистральный коктейль)3000
Лечение целлюлита. Мезотерапия (липолитический коктейль)1 зона3600
Лечение целлюлита. Мезотерапия (липолитический коктейль)2 зоны5400
Лечение целлюлита. Мезотерапия (липолитический коктейль)3 зоны7200
Лечение целлюлита. Озонотерапия1 зона1500
Лечение целлюлита. Озонотерапия2 зоны2200
Лечение целлюлита. Абонемент1 зона, 10 процедур10500
Лечение целлюлита. Абонемент2 зоны, 10 процедур15400
Лечение целлюлита. «AQUALYX» (Испания)8 мл, 1-ый флакон5500
Лечение целлюлита. «AQUALYX» (Испания)8 мл, 2-й флакон4500
Лечение целлюлита. «AQUALYX» (Испания)8 мл, 3-й флакон4000
Лечение рубцов, стрий. Колост, 7%0,5 мл7500
Лечение рубцов, стрий. Колост, 7%1 мл9000
Лечение рубцов, стрий. Колост, 7%1,5 мл11500
Лечение рубцов, стрий. Колост, 15%1,5 мл16000
Лечение рубцов, стрий. Тест-проба3000
Лечение рубцов, стрий. Инъекционная коррекция рубца1400
Лечение волос. Мезотерапия (коктейль укрепляющий, стимулирующий рост волос)3500
Мезотерапия Hydro Line (Россия)3900

Уважаемые пациенты!

В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.

 

Биоревитализация
НазваниеОбъемЦена
IAL-system (Ял-систем), Италия0,6 мл5800
IAL-System (Ял-систем), Италия1,1 мл7900
IAL-System ACP (Ял-систем АСП), Италия1,1 мл11500
Princess Rich, Австрия1,0 мл7500
Restylane Vital (Рестилайн витал), Швеция1,0 мл15400
Juvederm HYDRATE1,0 мл12000
Juvederm VOLITE1,0 мл16800
JaluPro (Ялу-про) (лицо+шея), Италия3,0 мл8000
JaluPro (Ялу-про) (лицо+шея+декольте), Италия6,0 мл13000
TEOSYAL Meso Expert3,0 мг20600
Aquashine HA, Южная Корея2, 0 мл12000
Aquashine HA BR, Южная Корея2, 0 мл12000
Novacutan Y-Bio, Корея2,0 мл13900
Novacutan S-Bio, Корея2,0 мл13900
Profhilo, Италия2,0 мл21000
Аппликационная анестезиядо 5 мг550

Уважаемые пациенты!

В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.

 

Биорепарация
НазваниеОбъемЦена
HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 05, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе)5 мл7000
HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 06, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе)5 мл6000
HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 08, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе)5 мл6000
HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 07, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе)5 мл6000
HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 10, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе)5 мл7000
HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 02, Лаборатория Тоскани, Россия (в шприце)1,5 мл8500
HYALREPAIR(Гиалрипайер) -04, Лаборатория Тоскани, Россия (в шприце)1,5 мл8500
HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 08, Лаборатория Тоскани, Россия (в шприце)1,5 мл8500
MesoEye C711 мл13 000
Meso-Wharton P 199 (Мезовартон), США1,5 мл14 000
Meso-Xanthin F 199 (Мезоксантин), США1,5 мл14 000
Nithya(Нития) Италия5 мл22500
Аппликационная анестезиядо 5 мг550

Уважаемые пациенты!

В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.

 

Редермализация
НазваниеОбъемЦена
Hyalual® (Гиалуаль) 1,1%1 мл8500
Hyalual® (Гиалуаль) 1,1%2 мл12400
Hyalual® (Гиалуаль) 1,8%1 мл10800
Hyalual® (Гиалуаль) 1,8%2 мл15200
Hyalual® (Гиалуаль) 2,2%1 мл11900
Hyalual® (Гиалуаль) 2,2%2 мл16500
Mask, гидрогелевая пептидная маска для лица1000
Анестезия аппликационнаядо 5 мг550

Уважаемые пациенты!

В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.

 

Лифтинг плазмой
НазваниеЦена
Лицо5000
Вокруг глаз3000
Шея5000
Зона декольте5000
Лицо, шея7500
Лицо, шея, декольте10000
Волосистая часть головы5000
Кисти рук5000
Лечение акне5000
PRP-терапия9400
PRP-терапия Regen BCT-SP Пробирка "Blue" Regen Lab (Швейцария)12500
PRP-терапия Regen BCT-SP Пробирка "Red" Regen Lab (Швейцария)12500
Аппликационная анестезия, до 5 мг550
Контурная пластика
НазваниеОбъемЦена
Stylage S, Франция0,8 мл11000
Stylage M, Франция1,0 мл15000
Stylage L, Франция1,0 мл17000
Stylage XL, Франция1,0 мл19000
Belotero Lips Shape, Швейцария0,6 мл11500
Belotero SOFT, Швейцария1,0 мл15000
Belotero BASIC, Швейцария1,0 мл16000
Belotero INTENSE, Швейцария1,0 мл17000
Juvederm Ultra Smile, Франция0,55 мл11500
Juvederm Ultra 2, Франция0,55 мл12000
Juvederm Ultra 3, Франция1,0 мл15700
Juvederm Ultra 4, Франция1,0 мл18300
Juvederm VOLIFT, Франция1,0 мл20750
Juvederm VOLBELLA, Франция1,0 мл20750
Juvederm VOLUMA, Франция1,0 мл19900
Bio Expander, Италия1,1 мл11000
YVOIRE Classic S, Южная Корея1,0 мл19500
YVOIRE Volume S, Южная Корея1,0 мл19900
YVOIRE Contour, Южная Корея1,0 мл19900
TEOSYAL PureSense Redensity (I) , Швейцария1,0 мл11000
TEOSYAL PureSense Redensity (I) , Швейцария3,0 мл25400
TEOSYAL PureSense Redensity (II), Швейцария1,0 мл20000
TEOSYAL RHA 1 (Швейцария)1,0 мл16000
Neuramis Deep, Южная Корея1,0 мл13000
Neuramis Volume, Южная Корея1,0 мл13500
Radiesse, США0,8 мл14500
Radiesse, США1,5 мл22000
Radiesse, США3,0 мл35000
Анестезия аппликационнаяДо 5 мг550
Анестезия инфильтрационная1,7 мл500
Канюля1 ед.900

Уважаемые пациенты!

В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.

 

Лечение гипергидроза
НазваниеОбъемЦена за 1 ед
Инъекции "Ботулотоксина" Подмышечные области (женщины)от 50 ед.320
Инъекции "Ботулотоксина" Ладони (женщины)от 100 ед.320
Инъекции "Ботулотоксина" Стопы ног (женщины)от 100 ед.320
Инъекции "Ботулотоксина" Подмышечные области (мужчины)от 100 ед.320
Инъекции "Ботулотоксина" Ладони (мужчины)от 100 ед.320
Инъекции "Ботулотоксина" Стопы ног (мужчины)от 150 ед.320
Инъекции "Диспорт" Подмышечные области (женщины)от 150 ед.110
Инъекции "Диспорт" Ладони (женщины)от 250 ед.110
Инъекции "Диспорт" Стопы ног (женщины)от 250 ед.110
Инъекции "Диспорт" Подмышечные области (мужчины)от 300 ед.110
Инъекции "Диспорт" Ладони (мужчины)от 400 ед.110
Инъекции "Диспорт" Стопы ног (мужчины)от 400 ед.110
Анестезия, "Эмла", "Акриол Про" крем550

Уважаемые пациенты!

В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.

 

Профессиональная неинвазивная карбокситерапия
НазваниеЦена
Лицо+шея3000
Озонотерапия
НазваниеЦена
Одна зона1500
Две зоны2200
Область лица2000
Лечение акне, одна зона1200
Акне, единичные500
Абонемент (одна зона)*10500
Абонемент (две зоны)15400

*Внимание: При покупке абонемента на 10 процедур, скидка 30%!

1 зона (10 процедур) = 10500 рублей!

2 зоны (10 процедур) = 15400 рублей! Ваша экономия составляет 6600 рублей

Срок действия абонемента: 6 недель после проведения первой процедуры

Ботулотоксин
НазваниеОбъемЦена
Одна единица "Ботокс", "Ксеомин"1 ед350
Лоб8-20 ед2800-7000
Переносица10-20 ед3500-7000
Вокруг глаз12-20 ед4200-7000
Вокруг губ3-8 ед1050-2800
Шея, декольтеот 24 едот 8400
Подмышечные области, от 50 ед.1 ед320
Анестезия, "Эмла","Акриол Про" кремдо 5 мг.550
Одна единица "Диспорт"1 ед140
Лоб32-40 ед4160-5200
Переносица26-40 ед3380-5200
Вокруг глаз14-45 ед1820-5850
Подмышечные области, от 100 ед.1 ед110
Анестезия, "Эмла", "Акриол Про" кремдо 5 мг550

Уважаемые пациенты!

В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.


В нашей клинике используется лицензионный сертифицированный препарат фирмы Allergan (Аллерган), США. На каждый флакон есть сертификат качества.

Микротоковая терапия
НазваниеЦена
Лимфодренаж2000
Лифтинг2000
Лимфодренаж+лифтинг3600
Биомаска1500
Биомаска в дополнение1200
Введение ампульного средства700
Лечение акне1800
Постабразия1300
Лимфодренаж (абонемент на 5 процедур)9500
Лимфодренаж (абонемент на 10 процедур)18000
Лифтинг (абонемент на 5 процедур)9500
Лифтинг (абонемент на 10 процедур)18000
Лимфодренаж+лифтинг (абонемент на 5 процедур)16500
Лимфодренаж+лифтинг (абонемент на 10 процедур)31000
Мезонити
НазваниеОбъемЦена
Мезонити BIO S LINE ( Южная Корея)850
Мезонити BIO S LINE ( Южная Корея)от 20шт650
Нить с насечкой BIO S LINE ( Южная Корея)4500

Уважаемые пациенты!

В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.

Лазерный пилинг
НазваниеЦена
Лицо8000
Трихология
НазваниеЦена
Консультация врача трихолога первичная (сбор анамнеза, осмотр, компьютерная трихоскопия, назначение плана)2000
Консультация врача трихолога повторная1500
Мезотерапия3500
Плазмолифтинг, 1 пробирка5000
Плазмолифтинг, 2 пробирки7000
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