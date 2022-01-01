Цены на услуги

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ СТОИМОСТИ ЗАКУПОЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ, АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У АДМИНИСТРАТОРА.
|Название
|ЦЕНОПАД
акция
|Стоимость
у гл. врача*
|Верхняя губа
|590
|770
|Под нижней губой
|330
|330
|Подбородок
|590
|770
|Подподбородочная область («второй» подбородок)
|590
|770
|Щеки
|650
|900
|Виски
|650
|700
|Скулы
|470
|600
|Межбровье
|450
|500
|Брови ( по имеющейся форме )
|800
|1000
|Уши (ушные раковины)
|550
|600
|Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок)
|1800
|2300
|Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок,лоб)
|2300
|2800
|Лоб (линия лба)
|990
|1100
|Крылья носа
|450
|500
|Передняя поверхность шеи
|1300
|1400
|Задняя поверхность шеи
|1300
|1400
|Подмышечная область
|800
|990
|Фаланги пальцев (за обе кисти или обе стопы)
|700
|880
|Руки до локтя
|2800
|3300
|Руки полностью
|4300
|5000
|Плечи
|2800
|3000
|Грудь (вокруг ареолов сосков)
|590
|700
|Грудь (декольте)
|1900
|2200
|Живот (белая линия)
|890
|1100
|Живот полностью
|2800
|3000
|Поясница
|2990
|3300
|Спина
|4900
|5500
|Голени (за обе)
|3570
|3990
|Бедра полностью (оба)
|5500
|5990
|Ноги полностью
|8200
|9400
|Ноги полностью + бикини по линии белья + подмышки
|8990
|9800
|Ноги полностью + глубокое бикини + подмышки
|9400
|10500
|Ноги полностью + тотальное бикини + подмышки
|9990
|10990
|Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про")
|550
|550
|Подготовка к эпиляции (использование триммера)
|200
|200
|Коррекция в течение 2-3 недель
|30% от стоимости
|30% от стоимости
|Название
|ЦЕНОПАД
акция
|Стоимость
у гл. врача*
|Верхняя губа
|690
|990
|Под нижней губой
|350
|400
|Подбородок
|690
|990
|Подподбородочная область («второй» подбородок)
|690
|990
|Щеки
|750
|900
|Виски
|710
|790
|Скулы
|710
|790
|Межбровье
|585
|650
|Брови ( по имеющейся форме )
|900
|990
|Уши (ушные раковины)
|690
|770
|Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок)
|2270
|2530
|Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок,лоб)
|2790
|3500
|Лоб (линия лба)
|1280
|1430
|Крылья носа
|500
|600
|Передняя поверхность шеи
|1590
|1750
|Задняя поверхность шеи
|1590
|1750
|Подмышечная область
|890
|1100
|Фаланги пальцев (за обе кисти или обе стопы)
|870
|970
|Руки до локтя
|3260
|3630
|Руки полностью
|4900
|5500
|Плечи
|2990
|3300
|Грудь (вокруг ареолов сосков)
|765
|850
|Грудь (декольте)
|2100
|2390
|Живот (белая линия)
|1100
|1210
|Живот полностью
|3150
|3400
|Поясница
|3240
|3600
|Спина
|5400
|5900
|Голени (за обе)
|3800
|4300
|Бедра полностью (оба)
|5600
|6250
|Ноги полностью
|8385
|9650
|Ноги полностью + бикини по линии белья + подмышки
|9300
|10200
|Ноги полностью + глубокое бикини + подмышки
|10400
|11400
|Ноги полностью + тотальное бикини + подмышки
|11100
|12210
|Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про")
|550
|550
|Подготовка к эпиляции (использование триммера)
|200
|200
|Коррекция в течение 2-3 недель
|30% от стоимости
|30% от стоимости
|Название
|Triple,
александритовый лазер
цена по акции
|Стоимость
у гл. врача*
|Duetto,
александрит + неодим
цена по акции
|Стоимость
у гл. врача*
|“Бикини по линии белья”
|1700
|2100
|1960
|2300
|“Глубокое бикини”
|2200
|2600
|2400
|2800
|“Тотальное бикини”
|3300
|3400
|3500
|3900
|Половые губы
|1990
|2200
|2200
|2500
|Межъягодичная область
|1400
|1650
|1625
|1800
|Ягодицы
|3300
|3500
|3780
|4200
|"Бикини" по линии белья + подмышки
|2200
|2600
|2500
|2900
|"Глубокое бикини" + подмышки
|2490
|2900
|2900
|3300
|"Тотальное бикини" + подмышки
|3500
|3700
|4000
|4500
|Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про")
|550
|550
|Подготовка к эпиляции (использование триммера)
|200
|200
|Коррекция в течение 2-3 недель
|30% от стоимости
|30% от стоимости
|Название
|Triple,
александритовый лазер
|Duetto,
александрит + неодим
|Верхняя губа
|1000
|1100
|Под нижней губой
|400
|500
|Подбородок
|1200
|1300
|Подподбородочная область («второй» подбородок)
|1200
|1300
|Щеки
|1300
|1400
|Межбровье
|700
|800
|Скулы
|1000
|1200
|Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок)
|3500
|4500
|Лоб (линия лба)
|1500
|1600
|Крылья носа
|1000
|1100
|Уши
|700
|800
|Передняя поверхность шеи
|1700
|1800
|Задняя поверхность шеи
|1700
|1800
|Подмышечная область
|1300
|1400
|Фаланги пальцев (за обе кисти или обе стопы)
|750
|800
|Руки до локтя
|4000
|4200
|Руки полностью
|6000
|6300
|Грудь (вокруг ареолов сосков)
|1000
|1100
|Грудь (декольте)
|4000
|4200
|Грудь полностью
|6000
|6300
|Живот (белая линия)
|1500
|1600
|Живот полностью
|4000
|4200
|Плечи
|3000
|3150
|Зона лопаток
|3500
|3700
|Поясница
|3000
|3150
|Спина
|7000
|7500
|Бикини по линии белья
|2500
|2800
|Глубокое бикини
|3500
|3800
|Тотальное бикини
|5000
|5500
|Ягодицы
|3500
|3700
|Межъягодичная область
|2000
|2100
|Голени (обе)
|6000
|6300
|Бедра полностью (оба)
|8900
|9500
|Ноги полностью
|14900
|15800
|Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про")
|550
|550
|Подготовка к эпиляции (использование триммера)
|200
|200
|Коррекция в течение 2-3 недель
|30% от стоимости
|30% от стоимости
|Название
|Объем
|Цена
|Удаление родинок на теле
|до 0,5 см
|1000
|Удаление родинок на лице, волосистой части головы, в интимной зоне
|до 0,5 см
|1600
|Название
|Объем
|Цена
|Лазерное удаление пигментных пятен
|за 1 см, на теле
|700
|Лазерное удаление пигментных пятен
|на лице, за 1 см
|1000
|Название
|Объем
|Цена
|Удаление папиллом кожи на теле, за прием и удаление, за 5 шт.
|до 0,3 см, за 5 шт.
|1500
|Удаление папиллом кожи на теле, от 6 и далее
|до 0,3 см, за 1 шт
|150
|Удаление папиллом кожи на лице, на голове, в интимной зоне, от 1 до 3 шт
|за 1 шт
|1400
|Удаление папиллом кожи на лице, на голове, в интимной зоне от 4 и далее
|за 1 шт
|800
|Название
|Объем
|Цена
|Удаление бородавок на теле
|до 0,5 см
|1000
|Удаление бородавок на лице, волосистой части головы, в интимной зоне
|до 0,5 см
|1600
|Удаление подошвенных бородавок
|до 1см, за 1 шт
|2300
|Название
|Объем
|Цена
|Удаление кератом на теле
|до 0,5 см
|1000
|Удаление кератом на лице, волосистой части головы, в интимной зоне
|до 0,5 см
|1600
|Удаление кератом на теле, за прием и удаление, за 5 шт
|до 0,3 см, за 5 шт.
|1500
|Удаление кератом на теле, за прием и удаление, от 6 и далее
|до 0,3 см, за 1 шт
|150
|Название
|Объем
|Цена
|Удаление кондилом на теле
|до 0,5 см
|1000
|Удаление кондилом на лице, волосистой части головы, в интимной зоне
|до 0,5 см
|1600
|Название
|Объем
|Цена
|Удаление фибромы на теле
|до 0,5 см
|1000
|Удаление фибромы на лице, волосистой части головы, в интимной зоне
|до 0,5 см
|1600
|Название
|Объем
|Цена
|Удаление гемангиом на теле
|до 0,5 см
|1000
|Удаление гемангиом на лице, волосистой части головы, в интимной зоне
|до 0,5 см
|1600
|Название
|Объем
|Цена
|Удаление кожного рога на теле
|до 0,5 см
|1000
|Удаление кожного рога на лице, волосистой части головы, в интимной зоне
|до 0,5 см
|1600
|Название
|Объем
|Цена
|Удаление милиумы, на теле
|за 1 шт
|300
|Удаление милиумы, на лице, в интимных зонах, от 1 до 4 шт
|за 1 шт
|900
|Удаление милиумы, на лице, в интимных зонах, с 5 и далее
|за 1 шт
|500
|Название
|Объем
|Цена
|Удаление контагиозного моллюска, на теле
|за 1 шт
|300
|Удаление контагиозного моллюска, на лице, в интимных зонах, от 1 до 4 шт
|за 1 шт
|900
|Удаление контагиозного моллюска, на лице, в интимных зонах, с 5 и далее
|за 1 шт
|500
|Название
|Цена
|Гистологическое исследование новообразования
|1500
|Анестезия (ультракаин ДС форте, лидокаин), инфильтрационная с иглой 30G\32G
|300
|Анестезия аппликационная «Эмла», "Акриол Про", крем до 5 мг
|550
|Коррекция рубцов инъекционная
|1400
|Первичный прием врача дерматолога: консультация, проведение дерматоскопии
|500
|Первичный прием врача дерматолога: консультация, назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно жировой клетчатки, придатков кожи
|1500
|Повторный прием врача дерматолога
|500
|Повторный прием после удаления, накожное применение лекарственных препаратов
|350
|Осмотр и консультация после удаления новообразований
|Бесплатно
Углекислотный (СО2) хирургический лазер Ланцет-2
*при удалении новообразования в день обращения первичный прием врача БЕСПЛАТНО!
Дерматоскопия проводится с помощью дерматоскопа высочайшего качества Heine (Германия). Высококачественная оптика с нейтральным светом воспроизводит абсолютно четкое изображение от края до края и без цветовой каймы, обеспечивая точную передачу цвета и полное воспроизведение цветного спектра невуса. 10–16-ти кратное увеличение позволяет рассмотреть даже мельчайшие структурные элементы, что является необходимым условием для качественного диагноза.
|Название
|Цена
|Лицо полностью
|15900
|Лицо не включая область век
|9800
|Глаза веки, зона «гусиных лапок»
|7300
|Лоб
|6500
|Щеки
|7900
|Шея
|7900
|Декольте
|7900
|Кисти рук
|7200
|Периоральная зона кисетные морщины
|5900
|Лицо+шея
|23800
|Лицо+шея+декольте
|31700
|Локально, 1 см2 лицо
|1000
|Локально, 1 см2 туловище
|600
|Нанесение анестезии (крем "Эмла", "Акриол Про")
|550
|Название
|Объем
|Цена
|Лечение акне лазером
|1 элемент на лице
|500
|Лечение акне лазером
|1 элемент на теле
|200
|Лечение акне лазером
|лицо полностью
|3000
|Лечение акне лазером
|декольте
|3500
|Лечение акне лазером
|спина
|5000
|Название
|Цена
|Лицо полностью
|5500
|Шея
|2500
|Декольте
|4000
|Руки (кисти)
|2800
|Лицо полностью + Шея + Декольте + Кисти рук
|10360
Nd:YAG,1064нм DUETTO, Quanta System, (Италия)
*АКЦИЯ на глубокое омоложение кожи:
При покупке абонемента на все зоны — скидка 30%!
Лицо полностью + Шея + Декольте + Кисти рук = 10360 рублей!
Ваша экономия составляет 4440 рублей!
|Название
|Объем
|Цена
|KTP лазер (Nd:YAG), 532нм
|Лицо
|4000
|KTP лазер (Nd:YAG), 532нм
|Шея
|2500
|KTP лазер (Nd:YAG), 532нм
|Декольте
|3300
|KTP лазер (Nd:YAG), 532нм
|Руки (кисти)
|2500
|IPL Quantum (США/Израиль)
|Лицо
|6900
|IPL Quantum (США/Израиль)
|Шея
|5000
|IPL Quantum (США/Израиль)
|Декольте
|5600
|IPL Quantum (США/Израиль)
|Руки (кисти)
|3500
|IPL Quantum (США/Израиль)
|Лицо+шея
|10500
|IPL Quantum (США/Израиль)
|Лицо+шея+декольте
|14000
|Название
|Объем
|Цена
|IPL Quantum (США/Израиль)
|на лице, за 1 см
|1500
|IPL Quantum (США/Израиль)
|на теле, за 1 см
|1000
|IPL Quantum (США/Израиль)
|Лицо полностью
|6900
|IPL Quantum (США/Израиль)
|Крылья носа
|3500
|IPL Quantum (США/Израиль)
|Щеки
|5000
|KTP лазер (Nd:YAG); DUETTO, Quanta System, (Италия)
|на лице, за 1 см
|1000
|KTP лазер (Nd:YAG); DUETTO, Quanta System, (Италия)
|на теле, за 1 см
|500
|Название
|Цена
|Aptos Excellence Elegance
|19000
|Aptos Excellence Visage
|38500
|Aptos Excellence Soft
|31500
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
*Данная процедура проводится в мед.центре на Фурштатской, 33. Акция "Счастливые часы" (скидка 20% на косметологию) на данную процедуру не действует.
|Название
|Объем
|Цена
|Мезотерапия (магистральный коктейль)
|3000
|Мезотерапия (липолитический коктейль)
|1 зона
|3600
|Мезотерапия (липолитический коктейль)
|2 зоны
|5400
|Мезотерапия (липолитический коктейль)
|3 зоны
|7200
|Озонотерапия (одна зона)
|1500
|Озонотерапия (две зоны)
|2200
|Абонемент (одна зона), 10 процедур
|10500
|Абонемент (две зоны), 10 процедур
|15400
|«AQUALYX» (Испания), 8 мл
|1-ый флакон
|5500
|«AQUALYX» (Испания), 8 мл
|2-ой флакон
|4500
|«AQUALYX» (Испания), 8 мл
|3-ий флакон
|4000
|Игла для процедуры малая
|500
|Игла для процедуры большая
|800
В нашем центре используются только сертифицированные препараты, разрешённые к применению Министерством Здравоохранения и Всемирной Организацией Здравоохранения.
|Название
|Цена
|Alpha Complex HOLY LAND (Израиль)
|2500
|ABR Deep Clean Peel HOLY LAND (Израиль)
|2700
|ABR Professional Peeling HOLY LAND (Израиль)
|3500
|ABR Professional Lifting HOLY LAND (Израиль)
|4500
|ABR Premium Peeling HOLY LAND (Израиль)
|5700
|Гликолевый пилинг 35% Neo Strata (США)
|2500
|GLICOPEEL S (гель) Гликолевая кислота 15% MEDIDERMA (Испания)
|3000
|GLICOPEEL K (гель) Гликолевая кислота 33% MEDIDERMA (Испания)
|3000
|GLICOPEEL KH (гель) Гликолевая кислота 44% MEDIDERMA (Испания)
|3000
|MANDELAC (водно-спиртовой раствор) Миндальная кислота MEDIDERMA (Испания)
|3000
|MANDELAC (гель) Миндальная кислота MEDIDERMA (Испания)
|3000
|PYRUVICPEEL (водно-спиртовой раствор) Пировиноградная кислота MEDIDERMA (Испания)
|3000
|SALIPEEL (водно-спиртовой раствор) Салициловый пилинг MEDIDERMA (Испания)
|3000
|AZELAC (20% азелановая кислота) MEDIDERMA (Испания)
|3000
|SESGLICOPEEL KH (34% гликолевая кислота,5% коевая кислота) MEDIDERMA (Испания)
|3000
|JESSNERPEEL 14% ( салициловая кислота 14%, молочная кислота 14%, резоцин 14%) ALLURATEC (США)
|3000
|GLYKOPEEL 20% FILORGA (Франция)
|2500
|GLYKOPEEL 50% FILORGA (Франция)
|2600
|GLYKOPEEL 70% FILORGA (Франция)
|2800
|Программа реабилитации LACTOLAN после химических пилингов, лазерных шлифовок HOLY LAND (Израиль)
|1700
|Желтый пилинг зона лица MEDIDERMA (Испания)
|5500
|Желтый пилинг зона лица TimeLess (США)
|6500
|Желтый пилинг лицо с шеей TimeLess (США)
|7500
|Желтый пилинг лицо, шея и декольте TimeLess (США)
|8500
|PRX-T33 лицо WIQO med (Италия)
|5500
|PRX-T33 шея WIQO med (Италия)
|5000
|PRX-T33 лицо+шея WIQO med (Италия)
|6500
|PRX-T33 лицо+шея+декольте WIQO med (Италия)
|8000
|PQAge Evolution (Италия)
|4500
|BioRePeelCl3 CMED AESTHETICS S.R.L. (Италия) лицо
|4500
|BioRePeelCl3 CMED AESTHETICS S.R.L. (Италия) лицо+шея
|6000
|BioRePeelCl3 CMED AESTHETICS S.R.L. (Италия) лицо+шея+декольте
|8000
|Название
|Цена
|Комплексная чистка лица (Профессиональная косметика Holy Land (Израиль))
|3950
|УЗ чистка декольте (Профессиональная косметика Holy Land (Израиль))
|4000
|УЗ чистка спины (Профессиональная косметика Holy Land (Израиль))
|4500
Процедура пользуется огромной популярностью как среди пациентов, так и среди работников нашего медицинского Центра!
|Название
|Объем
|Цена
|Мезотерапия лица NCTF 135 (Filorga, Франция)
|флакон 3 мл
|5200
|Мезотерапия лица NCTF 135 HA (Filorga, Франция)
|флакон 3 мл
|7800
|Мезотерапия лица NCTF 135 HA+ (Filorga, Франция)
|флакон 3 мл
|8500
|Лечение целлюлита. Мезотерапия (магистральный коктейль)
|3000
|Лечение целлюлита. Мезотерапия (липолитический коктейль)
|1 зона
|3600
|Лечение целлюлита. Мезотерапия (липолитический коктейль)
|2 зоны
|5400
|Лечение целлюлита. Мезотерапия (липолитический коктейль)
|3 зоны
|7200
|Лечение целлюлита. Озонотерапия
|1 зона
|1500
|Лечение целлюлита. Озонотерапия
|2 зоны
|2200
|Лечение целлюлита. Абонемент
|1 зона, 10 процедур
|10500
|Лечение целлюлита. Абонемент
|2 зоны, 10 процедур
|15400
|Лечение целлюлита. «AQUALYX» (Испания)
|8 мл, 1-ый флакон
|5500
|Лечение целлюлита. «AQUALYX» (Испания)
|8 мл, 2-й флакон
|4500
|Лечение целлюлита. «AQUALYX» (Испания)
|8 мл, 3-й флакон
|4000
|Лечение рубцов, стрий. Колост, 7%
|0,5 мл
|7500
|Лечение рубцов, стрий. Колост, 7%
|1 мл
|9000
|Лечение рубцов, стрий. Колост, 7%
|1,5 мл
|11500
|Лечение рубцов, стрий. Колост, 15%
|1,5 мл
|16000
|Лечение рубцов, стрий. Тест-проба
|3000
|Лечение рубцов, стрий. Инъекционная коррекция рубца
|1400
|Лечение волос. Мезотерапия (коктейль укрепляющий, стимулирующий рост волос)
|3500
|Мезотерапия Hydro Line (Россия)
|3900
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
|Название
|Объем
|Цена
|IAL-system (Ял-систем), Италия
|0,6 мл
|5800
|IAL-System (Ял-систем), Италия
|1,1 мл
|7900
|IAL-System ACP (Ял-систем АСП), Италия
|1,1 мл
|11500
|Princess Rich, Австрия
|1,0 мл
|7500
|Restylane Vital (Рестилайн витал), Швеция
|1,0 мл
|15400
|Juvederm HYDRATE
|1,0 мл
|12000
|Juvederm VOLITE
|1,0 мл
|16800
|JaluPro (Ялу-про) (лицо+шея), Италия
|3,0 мл
|8000
|JaluPro (Ялу-про) (лицо+шея+декольте), Италия
|6,0 мл
|13000
|TEOSYAL Meso Expert
|3,0 мг
|20600
|Aquashine HA, Южная Корея
|2, 0 мл
|12000
|Aquashine HA BR, Южная Корея
|2, 0 мл
|12000
|Novacutan Y-Bio, Корея
|2,0 мл
|13900
|Novacutan S-Bio, Корея
|2,0 мл
|13900
|Profhilo, Италия
|2,0 мл
|21000
|Аппликационная анестезия
|до 5 мг
|550
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
|Название
|Объем
|Цена
|HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 05, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе)
|5 мл
|7000
|HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 06, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе)
|5 мл
|6000
|HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 08, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе)
|5 мл
|6000
|HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 07, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе)
|5 мл
|6000
|HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 10, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе)
|5 мл
|7000
|HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 02, Лаборатория Тоскани, Россия (в шприце)
|1,5 мл
|8500
|HYALREPAIR(Гиалрипайер) -04, Лаборатория Тоскани, Россия (в шприце)
|1,5 мл
|8500
|HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 08, Лаборатория Тоскани, Россия (в шприце)
|1,5 мл
|8500
|MesoEye C71
|1 мл
|13 000
|Meso-Wharton P 199 (Мезовартон), США
|1,5 мл
|14 000
|Meso-Xanthin F 199 (Мезоксантин), США
|1,5 мл
|14 000
|Nithya(Нития) Италия
|5 мл
|22500
|Аппликационная анестезия
|до 5 мг
|550
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
|Название
|Объем
|Цена
|Hyalual® (Гиалуаль) 1,1%
|1 мл
|8500
|Hyalual® (Гиалуаль) 1,1%
|2 мл
|12400
|Hyalual® (Гиалуаль) 1,8%
|1 мл
|10800
|Hyalual® (Гиалуаль) 1,8%
|2 мл
|15200
|Hyalual® (Гиалуаль) 2,2%
|1 мл
|11900
|Hyalual® (Гиалуаль) 2,2%
|2 мл
|16500
|Mask, гидрогелевая пептидная маска для лица
|1000
|Анестезия аппликационная
|до 5 мг
|550
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
|Название
|Цена
|Лицо
|5000
|Вокруг глаз
|3000
|Шея
|5000
|Зона декольте
|5000
|Лицо, шея
|7500
|Лицо, шея, декольте
|10000
|Волосистая часть головы
|5000
|Кисти рук
|5000
|Лечение акне
|5000
|PRP-терапия
|9400
|PRP-терапия Regen BCT-SP Пробирка "Blue" Regen Lab (Швейцария)
|12500
|PRP-терапия Regen BCT-SP Пробирка "Red" Regen Lab (Швейцария)
|12500
|Аппликационная анестезия, до 5 мг
|550
|Название
|Объем
|Цена
|Stylage S, Франция
|0,8 мл
|11000
|Stylage M, Франция
|1,0 мл
|15000
|Stylage L, Франция
|1,0 мл
|17000
|Stylage XL, Франция
|1,0 мл
|19000
|Belotero Lips Shape, Швейцария
|0,6 мл
|11500
|Belotero SOFT, Швейцария
|1,0 мл
|15000
|Belotero BASIC, Швейцария
|1,0 мл
|16000
|Belotero INTENSE, Швейцария
|1,0 мл
|17000
|Juvederm Ultra Smile, Франция
|0,55 мл
|11500
|Juvederm Ultra 2, Франция
|0,55 мл
|12000
|Juvederm Ultra 3, Франция
|1,0 мл
|15700
|Juvederm Ultra 4, Франция
|1,0 мл
|18300
|Juvederm VOLIFT, Франция
|1,0 мл
|20750
|Juvederm VOLBELLA, Франция
|1,0 мл
|20750
|Juvederm VOLUMA, Франция
|1,0 мл
|19900
|Bio Expander, Италия
|1,1 мл
|11000
|YVOIRE Classic S, Южная Корея
|1,0 мл
|19500
|YVOIRE Volume S, Южная Корея
|1,0 мл
|19900
|YVOIRE Contour, Южная Корея
|1,0 мл
|19900
|TEOSYAL PureSense Redensity (I) , Швейцария
|1,0 мл
|11000
|TEOSYAL PureSense Redensity (I) , Швейцария
|3,0 мл
|25400
|TEOSYAL PureSense Redensity (II), Швейцария
|1,0 мл
|20000
|TEOSYAL RHA 1 (Швейцария)
|1,0 мл
|16000
|Neuramis Deep, Южная Корея
|1,0 мл
|13000
|Neuramis Volume, Южная Корея
|1,0 мл
|13500
|Radiesse, США
|0,8 мл
|14500
|Radiesse, США
|1,5 мл
|22000
|Radiesse, США
|3,0 мл
|35000
|Анестезия аппликационная
|До 5 мг
|550
|Анестезия инфильтрационная
|1,7 мл
|500
|Канюля
|1 ед.
|900
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
|Название
|Объем
|Цена за 1 ед
|Инъекции "Ботулотоксина" Подмышечные области (женщины)
|от 50 ед.
|320
|Инъекции "Ботулотоксина" Ладони (женщины)
|от 100 ед.
|320
|Инъекции "Ботулотоксина" Стопы ног (женщины)
|от 100 ед.
|320
|Инъекции "Ботулотоксина" Подмышечные области (мужчины)
|от 100 ед.
|320
|Инъекции "Ботулотоксина" Ладони (мужчины)
|от 100 ед.
|320
|Инъекции "Ботулотоксина" Стопы ног (мужчины)
|от 150 ед.
|320
|Инъекции "Диспорт" Подмышечные области (женщины)
|от 150 ед.
|110
|Инъекции "Диспорт" Ладони (женщины)
|от 250 ед.
|110
|Инъекции "Диспорт" Стопы ног (женщины)
|от 250 ед.
|110
|Инъекции "Диспорт" Подмышечные области (мужчины)
|от 300 ед.
|110
|Инъекции "Диспорт" Ладони (мужчины)
|от 400 ед.
|110
|Инъекции "Диспорт" Стопы ног (мужчины)
|от 400 ед.
|110
|Анестезия, "Эмла", "Акриол Про" крем
|550
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
|Название
|Цена
|Одна зона
|1500
|Две зоны
|2200
|Область лица
|2000
|Лечение акне, одна зона
|1200
|Акне, единичные
|500
|Абонемент (одна зона)*
|10500
|Абонемент (две зоны)
|15400
*Внимание: При покупке абонемента на 10 процедур, скидка 30%!
1 зона (10 процедур) = 10500 рублей!
2 зоны (10 процедур) = 15400 рублей! Ваша экономия составляет 6600 рублей
Срок действия абонемента: 6 недель после проведения первой процедуры
|Название
|Объем
|Цена
|Одна единица "Ботокс", "Ксеомин"
|1 ед
|350
|Лоб
|8-20 ед
|2800-7000
|Переносица
|10-20 ед
|3500-7000
|Вокруг глаз
|12-20 ед
|4200-7000
|Вокруг губ
|3-8 ед
|1050-2800
|Шея, декольте
|от 24 ед
|от 8400
|Подмышечные области, от 50 ед.
|1 ед
|320
|Анестезия, "Эмла","Акриол Про" крем
|до 5 мг.
|550
|Одна единица "Диспорт"
|1 ед
|140
|Лоб
|32-40 ед
|4160-5200
|Переносица
|26-40 ед
|3380-5200
|Вокруг глаз
|14-45 ед
|1820-5850
|Подмышечные области, от 100 ед.
|1 ед
|110
|Анестезия, "Эмла", "Акриол Про" крем
|до 5 мг
|550
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
В нашей клинике используется лицензионный сертифицированный препарат фирмы Allergan (Аллерган), США. На каждый флакон есть сертификат качества.
|Название
|Цена
|Лимфодренаж
|2000
|Лифтинг
|2000
|Лимфодренаж+лифтинг
|3600
|Биомаска
|1500
|Биомаска в дополнение
|1200
|Введение ампульного средства
|700
|Лечение акне
|1800
|Постабразия
|1300
|Лимфодренаж (абонемент на 5 процедур)
|9500
|Лимфодренаж (абонемент на 10 процедур)
|18000
|Лифтинг (абонемент на 5 процедур)
|9500
|Лифтинг (абонемент на 10 процедур)
|18000
|Лимфодренаж+лифтинг (абонемент на 5 процедур)
|16500
|Лимфодренаж+лифтинг (абонемент на 10 процедур)
|31000
|Название
|Объем
|Цена
|Мезонити BIO S LINE ( Южная Корея)
|850
|Мезонити BIO S LINE ( Южная Корея)
|от 20шт
|650
|Нить с насечкой BIO S LINE ( Южная Корея)
|4500
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.